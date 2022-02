Seth Megginson Bracketology: Where things stand at the midway point of February

Published Saturday, Feb. 12, 2022, 1:35 pm Join AFP's 100,000+ followers on Facebook Purchase a subscription to AFP Subscribe to AFP podcasts on Subscribe to AFP podcasts on Apple Podcasts Spotify and Pandora News, press releases, letters to the editor: augustafreepress2@gmail.com Advertising inquiries: freepress@ntelos.net

The #1 Seeds

Gonzaga

Gonzaga Auburn

Purdue

Arizona

*Indicates Conference Winner

West (San Francisco)

1. Gonzaga* vs. Norfolk State* (Portland)

8. Iowa State vs. 9. Boise State* (Portland)

5. Michigan State vs. 12. North Texas* (Buffalo)

4. Tennessee vs. 13. Toledo* (Buffalo)

6. Arkansas vs. 11. Oregon ( Milwaukee)

3. Wisconsin vs. 14. Wagner* (Milwaukee)

7. Marquette vs. 10. Oklahoma (Greenville)

2. Duke* vs. 15. Yale* (Greenville)

South (San Antonio)

1. Arizona * vs. 16. Appalachian State* (San Diego)

8. Wake Forest vs. 9. Indiana (San Diego)

5. Texas vs. 12. Creighton/Miami FL (Milwaukee)

4. Illinois* vs. 13. New Mexico State* (Milwaukee)

6. Alabama vs. 11. Michigan/UNC (Buffalo)

3. Providence* vs. 14. Northern Iowa* (Buffalo)

7. Iowa vs. 10. Davidson* (Fort Worth)

2. Baylor vs. 15. Long Beach State* (Fort Worth)

Midwest (Chicago)

1. Auburn * vs. 16. Colgate*/New Orleans* (Greenville)

8. St. Mary’s vs. 9. Notre Dame (Greenville)

5. Ohio State vs. 12. Chattanooga* (Pittsburgh)

4. Houston* vs. 13. South Dakota State* (Pittsburgh)

6. Xavier vs.11. Murray State* (San Diego)

3. UCLA vs. 14. Montana State* (San Diego)

7. LSU vs. 10. Colorado State (Fort Worth)

2. Kansas* vs. 15. Cleveland State*(Fort Worth)

East (Philadelphia)

1. Purdue vs. 16. UNC Wilmington*/Southern* (Indianapolis)

8. TCU vs. 9. Wyoming (Indianapolis)

5. UCONN vs. 12. Iona* (Portland)

4. Texas Tech vs. 13. Vermont* (Portland)

6. USC vs. 11. San Fransisco (Pittsburgh)

3. Villanova vs. 14. Liberty* (Pittsburgh)

7. Seton Hall vs. 10. Loyola Chicago (Indianapolis)

2. Kentucky vs. 15. Longwood* (Indianapolis)

Last Four In

Michigan

UNC

Creighton

Miami FL

First Four Out

BYU

San Diego State

Florida

SMU

Next Four Out

Belmont

Saint Louis

UAB

UVA