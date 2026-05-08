Baseball

Chris Graham
Virginia (32-16, 12-12 ACC) hosts Cal (25-23, 8-16 ACC) for a three-game series at Disharoon Park that begins on Friday.

Schedule

Game 1: Friday, 6 p.m. (ACCNX)

  • Cal: RHP Oliver de la Torre (4-5, 3.56 ERA, 68.1 IP, 19 BB, 63 SO)
  • Virginia: LHP Henry Zatkowski(6-0, 4.06 ERA, 62.0 IP, 19 BB, 73 SO)

Game 2: Saturday, 4 p.m. (ACCNX)

  • Cal: RHP Gavin Eddy (6-3, 3.14 ERA, 71.2 IP, 16, 75 SO)
  • Virginia: RHP John Paone(1-3, 5.56 ERA, 43.2 IP, 19 BB, 50 SO) 

Game 3: Sunday, 1 p.m. (ACCNX)

  • Cal: TBA
  • Virginia: LHP Kyle Johnson(1-2, 5.48 ERA, 23.0 IP, 13 BB, 28 SO)

Batters to watch

Cal

  • Hideki Prather: 11 HRs, 39 RBIs, .331 BA/1.040 OPS
  • Jett Kenady: 8 HRs, 28 RBIs, .341 BA/.950 OPS
  • Jacob French: 4 HRs, 24 RBIs, .344 BA/.924 OPS
  • Daniel Murillo: 10 HRs, 41 RBIs, .313 BA/.888 OPS

Virginia

  • AJ Gracia: 12 HRs, 38 RBIs, .321 BA/1.062 OPS
  • Sam Harris: 13 HRs, 48 RBIs, .326 BA/1.029 OPS
  • Joe Tiroly: 10 HRs, 48 RBIs, .303 BA/.914 OPS
  • Harrison Didawick: 8 HRs, 43 RBIs, .313 BA/.906 OPS

Chris Graham

Chris Graham is the founder and editor of Augusta Free Press. A 1994 alum of the University of Virginia, Chris is the author and co-author of seven books, including Poverty of Imagination, a memoir published in 2019. For his commentaries on news, sports and politics, go to his YouTube page, TikTok, BlueSky, or subscribe to Substack or his Street Knowledge podcast. Email Chris at [email protected].

