Virginia (32-16, 12-12 ACC) hosts Cal (25-23, 8-16 ACC) for a three-game series at Disharoon Park that begins on Friday.
Schedule
Game 1: Friday, 6 p.m. (ACCNX)
- Cal: RHP Oliver de la Torre (4-5, 3.56 ERA, 68.1 IP, 19 BB, 63 SO)
- Virginia: LHP Henry Zatkowski(6-0, 4.06 ERA, 62.0 IP, 19 BB, 73 SO)
Game 2: Saturday, 4 p.m. (ACCNX)
- Cal: RHP Gavin Eddy (6-3, 3.14 ERA, 71.2 IP, 16, 75 SO)
- Virginia: RHP John Paone(1-3, 5.56 ERA, 43.2 IP, 19 BB, 50 SO)
Game 3: Sunday, 1 p.m. (ACCNX)
- Cal: TBA
- Virginia: LHP Kyle Johnson(1-2, 5.48 ERA, 23.0 IP, 13 BB, 28 SO)
Batters to watch
Cal
- Hideki Prather: 11 HRs, 39 RBIs, .331 BA/1.040 OPS
- Jett Kenady: 8 HRs, 28 RBIs, .341 BA/.950 OPS
- Jacob French: 4 HRs, 24 RBIs, .344 BA/.924 OPS
- Daniel Murillo: 10 HRs, 41 RBIs, .313 BA/.888 OPS
Virginia
- AJ Gracia: 12 HRs, 38 RBIs, .321 BA/1.062 OPS
- Sam Harris: 13 HRs, 48 RBIs, .326 BA/1.029 OPS
- Joe Tiroly: 10 HRs, 48 RBIs, .303 BA/.914 OPS
- Harrison Didawick: 8 HRs, 43 RBIs, .313 BA/.906 OPS