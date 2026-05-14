Series Preview: UVA Baseball finishes regular season at Louisville

Chris Graham
UVA Baseball (34-18, RPI: 23) finishes out the 2026 regular season with a three-game series at Louisville (28-25, RPI: 90) that begins on Thursday.

Schedule

Game 1: Thursday, 6 p.m. (ACCNX)

  • UVA: Henry Zatkowski (6-1, 4.35 ERA, 68.1 IP, 20 BB, 82 SO)
  • Louisville: TBA

Game 2: Friday, 6 p.m. (ACCNX)

  • UVA: John Paone (1-3, 4.91 ERA, 51.1 IP, 20 BB, 59 SO)
  • Louisville: TBA

Game 3: Saturday, 1 p.m. (ACCNX)

  • UVA: Kyle Johnson (1-2, 5.59 ERA, 29.0 IP, 15 BB, 33 SO)
  • Louisville: TBA

Bats to watch

UVA

  • AJ Gracia: 14 HRs, 41 RBIs, .324 BA/1.074 OPS
  • Sam Harris: 14 HRs, 51 RBIs, .315 BA/1.002 OPS
  • Joe Tiroly: 13 HRs, 53 RBIs, .305 BA/.951 OPS
  • Antonio Perrotta: 4 HRs, 21 RBIs, .289 BA/.932 OPS
  • Harrison Didawick: 8 HRs, 45 RBIs, .311 BA/.891 OPS, 12 SBs

Louisville

  • Tague Davis: 34 HRs, 93 RBIs, .364 BA/1.343 OPS
  • Zion Rose: 5 HRs, 38 RBIs, .411 BA/1.138 OPS, 19 SBs
  • Jimmy Nugent: 11 HRs, 39 RBIs, .325 BA/1.064 OPS
  • Ben Slanker: 10 HRs, 43 RBIs, .282 BA/1.023 OPS
  • Bayram Hot: 8 HRs, 37 RBIs, .323 BA/.957 OPS, 16 SBs

Chris Graham is the founder and editor of Augusta Free Press. A 1994 alum of the University of Virginia, Chris is the author and co-author of seven books, including Poverty of Imagination, a memoir published in 2019. For his commentaries on news, sports and politics, go to his YouTube page, TikTok, BlueSky, or subscribe to Substack or his Street Knowledge podcast. Email Chris at [email protected].

