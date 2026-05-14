Series Preview: UVA Baseball finishes regular season at Louisville

UVA Baseball (34-18, RPI: 23) finishes out the 2026 regular season with a three-game series at Louisville (28-25, RPI: 90) that begins on Thursday.
Schedule
Game 1: Thursday, 6 p.m. (ACCNX)
- UVA: Henry Zatkowski (6-1, 4.35 ERA, 68.1 IP, 20 BB, 82 SO)
- Louisville: TBA
Game 2: Friday, 6 p.m. (ACCNX)
- UVA: John Paone (1-3, 4.91 ERA, 51.1 IP, 20 BB, 59 SO)
- Louisville: TBA
Game 3: Saturday, 1 p.m. (ACCNX)
- UVA: Kyle Johnson (1-2, 5.59 ERA, 29.0 IP, 15 BB, 33 SO)
- Louisville: TBA
Bats to watch
UVA
- AJ Gracia: 14 HRs, 41 RBIs, .324 BA/1.074 OPS
- Sam Harris: 14 HRs, 51 RBIs, .315 BA/1.002 OPS
- Joe Tiroly: 13 HRs, 53 RBIs, .305 BA/.951 OPS
- Antonio Perrotta: 4 HRs, 21 RBIs, .289 BA/.932 OPS
- Harrison Didawick: 8 HRs, 45 RBIs, .311 BA/.891 OPS, 12 SBs
Louisville
- Tague Davis: 34 HRs, 93 RBIs, .364 BA/1.343 OPS
- Zion Rose: 5 HRs, 38 RBIs, .411 BA/1.138 OPS, 19 SBs
- Jimmy Nugent: 11 HRs, 39 RBIs, .325 BA/1.064 OPS
- Ben Slanker: 10 HRs, 43 RBIs, .282 BA/1.023 OPS
- Bayram Hot: 8 HRs, 37 RBIs, .323 BA/.957 OPS, 16 SBs