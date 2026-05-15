The Washington Nationals (21-23, 9 GB, NL East) host the Baltimore Orioles (20-24, 9 GB, NL East) in a three-game series that begins on Tuesday.
Schedule
Game 1: Friday, 6:45 p.m. (MLB.TV, MASN)
- BAL: Shane Baz (1-4, 5.48 ERA, 1.56 WHIP)
- WAS: Zach Littell (1-4, 6.94 ERA, 1.60 WHIP)
Game 2: Saturday, 4:05 p.m. (MLB.TV, MASN)
- BAL: Chris Bassitt (3-2, 5.21 ERA, 1.74 WHIP)
- WAS: Cade Cavalli (1-2, 4.02 ERA, 1.59 WHIP)
Game 3: Sunday, 1:35 p.m. (MLB.TV, MASN)
- BAL: Brandon Young (3-1, 4.15 ERA, 1.38 WHIP)
- WAS: Miles Mikolas (1-3, 7.00 ERA, 1.53 WHIP)
Bats to watch
Baltimore Orioles
- C Adley Rutschman: 6 HRs, 24 RBIs, .291 BA/8.93 OPS, 1.3 WAR
- LF Taylor Ward: 1 HR, 11 RBIs, .265 BA/.803 OPS, 1.2 WAR
- 1B Pete Alonso: 8 HRs, 23 RBIs, .218 BA/.734 OPS, 1.1 WAR
- SS Gunnar Henderson: 9 HRs, 21 RBIs, .197 BA/.646 OPS, 0.2 WAR
Washington Nationals
- SS CJ Abrams: 9 HRs, 36 RBIs, .292 BA/.923 OPS, 1.6 WAR
- RF James Wood: 12 HRs, 29 RBIs, .234 BA/.897 OPS, 1.3 WAR
- LF Daylen Lile: 6 HRs, 22 RBIs, .263 BA/.759 OPS, 0.7 WAR