Preview: Washington Nationals host Baltimore Orioles in Beltway Series

Chris Graham
Published date:

The Washington Nationals (21-23, 9 GB, NL East) host the Baltimore Orioles (20-24, 9 GB, NL East) in a three-game series that begins on Tuesday.

Schedule

Game 1: Friday, 6:45 p.m. (MLB.TV, MASN)

  • BAL: Shane Baz (1-4, 5.48 ERA, 1.56 WHIP)
  • WAS: Zach Littell (1-4, 6.94 ERA, 1.60 WHIP)

Game 2: Saturday, 4:05 p.m. (MLB.TV, MASN)

  • BAL: Chris Bassitt (3-2, 5.21 ERA, 1.74 WHIP)
  • WAS: Cade Cavalli (1-2, 4.02 ERA, 1.59 WHIP)

Game 3: Sunday, 1:35 p.m. (MLB.TV, MASN)

  • BAL: Brandon Young (3-1, 4.15 ERA, 1.38 WHIP)
  • WAS: Miles Mikolas (1-3, 7.00 ERA, 1.53 WHIP)

Bats to watch

Baltimore Orioles

  • C Adley Rutschman: 6 HRs, 24 RBIs, .291 BA/8.93 OPS, 1.3 WAR
  • LF Taylor Ward: 1 HR, 11 RBIs, .265 BA/.803 OPS, 1.2 WAR
  • 1B Pete Alonso: 8 HRs, 23 RBIs, .218 BA/.734 OPS, 1.1 WAR
  • SS Gunnar Henderson: 9 HRs, 21 RBIs, .197 BA/.646 OPS, 0.2 WAR

Washington Nationals

  • SS CJ Abrams: 9 HRs, 36 RBIs, .292 BA/.923 OPS, 1.6 WAR
  • RF James Wood: 12 HRs, 29 RBIs, .234 BA/.897 OPS, 1.3 WAR
  • LF Daylen Lile: 6 HRs, 22 RBIs, .263 BA/.759 OPS, 0.7 WAR

Chris Graham is the founder and editor of Augusta Free Press. A 1994 alum of the University of Virginia, Chris is the author and co-author of seven books, including Poverty of Imagination, a memoir published in 2019. For his commentaries on news, sports and politics, go to his YouTube page, TikTok, BlueSky, or subscribe to Substack or his Street Knowledge podcast. Email Chris at [email protected].

