Series Preview: Baltimore Orioles head to South Beach to face Miami Marlins

The Baltimore Orioles (15-20, 9 GB, AL East), fresh off being the victims of a four-game sweep at Yankee Stadium, face the Miami Marlins (16-19, 8.5 GB, NL East) in a weekday series beginning on Tuesday.

Game 1: Tuesday, 6:40 p.m. ET (MASN)

  • BAL: Chris Bassitt (2-2, 5.46 ERA, 1.86 WHIP)
  • MIA: Sandy Alcantara (3-2, 3.04 ERA, 1.16 WHIP)

Game 2: Wednesday, 6:40 p.m. ET (MASN)

  • BAL: Brandon Young (2-1, 6.14 ERA, 1.64 WHIP)
  • MIA: Eury Perez (2-3, 4.46 ERA, 1.38 WHIP)

Game 3: Thursday, 6:40 p.m. ET (MASN)

  • BAL: Cade Povich (1-1, 4.41 ERA, 1.29 WHIP)
  • MIA: Max Meyer (2-0, 2.68 ERA, 1.03 WHIP)

  • LF Taylor Ward: 1 HR, 12 RBIs, .288 BA/.839 OPS, 1.4 WAR
  • C Adley Rutschman: 4 HRs, 17 RBIs, .289 BA/.860 OPS, 0.9 WAR
  • 1B Pete Alonso: 6 HRs, 15 RBIs, .215 BA/.735 OPS, 0.8 WAR
  • SS Gunnar Henderson: 9 HRs, 19 RBIs, .208 BA/.724 OPS, 0.6 WAR

  • SS Otto Lopez: 3 HRs, 15 RBIs, .338 BA/.865 OPS, 1.9 WAR
  • 2B Xavier Edwards: 2 HRs, 11 RBIs, .333 BA/.884 OPS, 1.6 WAR
  • C Liam Hicks: 7 HRs, 29 RBIs, .297 BA/.888 OPS, 1.2 WAR

Chris Graham is the founder and editor of Augusta Free Press. A 1994 alum of the University of Virginia, Chris is the author and co-author of seven books, including Poverty of Imagination, a memoir published in 2019. For his commentaries on news, sports and politics, go to his YouTube page, TikTok, BlueSky, or subscribe to Substack or his Street Knowledge podcast. Email Chris at [email protected].

