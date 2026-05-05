The Baltimore Orioles (15-20, 9 GB, AL East), fresh off being the victims of a four-game sweep at Yankee Stadium, face the Miami Marlins (16-19, 8.5 GB, NL East) in a weekday series beginning on Tuesday.
Schedule
Game 1: Tuesday, 6:40 p.m. ET (MASN)
- BAL: Chris Bassitt (2-2, 5.46 ERA, 1.86 WHIP)
- MIA: Sandy Alcantara (3-2, 3.04 ERA, 1.16 WHIP)
Game 2: Wednesday, 6:40 p.m. ET (MASN)
- BAL: Brandon Young (2-1, 6.14 ERA, 1.64 WHIP)
- MIA: Eury Perez (2-3, 4.46 ERA, 1.38 WHIP)
Game 3: Thursday, 6:40 p.m. ET (MASN)
- BAL: Cade Povich (1-1, 4.41 ERA, 1.29 WHIP)
- MIA: Max Meyer (2-0, 2.68 ERA, 1.03 WHIP)
Bats to watch
Baltimore Orioles
- LF Taylor Ward: 1 HR, 12 RBIs, .288 BA/.839 OPS, 1.4 WAR
- C Adley Rutschman: 4 HRs, 17 RBIs, .289 BA/.860 OPS, 0.9 WAR
- 1B Pete Alonso: 6 HRs, 15 RBIs, .215 BA/.735 OPS, 0.8 WAR
- SS Gunnar Henderson: 9 HRs, 19 RBIs, .208 BA/.724 OPS, 0.6 WAR
Miami Marlins
- SS Otto Lopez: 3 HRs, 15 RBIs, .338 BA/.865 OPS, 1.9 WAR
- 2B Xavier Edwards: 2 HRs, 11 RBIs, .333 BA/.884 OPS, 1.6 WAR
- C Liam Hicks: 7 HRs, 29 RBIs, .297 BA/.888 OPS, 1.2 WAR