UVA Softball is the host for the 2026 ACC Championship, a double-elimination tournament on the schedule for May 6-9 at Palmer Park.
Ticket books, which include access to all 11 games, including the championship game on Saturday, are priced at $45.
Daily tickets are also available, with prices ranging from $12-20.
Children ages 2 and under will get in free.
Detailed pricing
- Tournament Pass (valid for all games): $45 advanced online purchase only
- Wednesday, Thursday and Friday Games: $12 advanced online pricing / $15 day of pricing for each day
- Championship Saturday: $17 advanced online pricing / $20 day of pricin
- Children under 2: Free (UVA facility rule)
Tickets are now available by visiting virginiasports.evenue.net/events/acc-softball
The first three rounds will be broadcast on ACC Network, with additional studio coverage between games. ESPN will carry the championship game.
2026 ACC Softball Championship
Wednesday, May 6
- Game 1: #8 Seed vs. #9 Seed, 11 a.m. | ACC Network
- Game 2: #5 Seed vs. #12 Seed, 1:30 p.m. | ACC Network
- Game 3: #7 Seed vs. #10 Seed, 5 p.m. | ACC Network
- Game 4: #6 Seed vs. #11 Seed, 7:30 p.m. | ACC Network
Thursday, May 7
- Game 5: #1 Seed vs. Game 1 Winner, 11 a.m. | ACC Network
- Game 6: #4 Seed vs. Game 2 Winner, 1:30 p.m. | ACC Network
- Game 7: #2 Seed vs. Game 3 Winner, 5 p.m. | ACC Network
- Game 8: #3 Seed vs. Game 4 Winner, 7:30 p.m. | ACC Network
Friday, May 8
- Game 9: Game 5 Winner vs. Game 6 Winner, 1 p.m. | ACC Network
- Game 10: Game 7 Winner vs. Game 8 Winner, 3:30 p.m. | ACC Network
Saturday, May 9
- Championship: Game 9 Winner vs. Game 10 Winner, 2:30 p.m. | ESPN