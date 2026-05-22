Series Preview: Washington Nationals face first-place Atlanta Braves

Chris Graham
The Washington Nationals (25-26, 10 GB, NL East) will face the Atlanta Braves (35-16, first place, NL East) in a four-game series that begins on Friday.

Schedule

Game 1: Friday, 7:15 p.m. (MLB.TV)

  • WAS: Richard Lovelady (2-2, 2.61 ERA, 1.65 WHIP)
  • ATL: Bryce Elder (4-2, 2.01 ERA, 0.99 WHIP)

Game 2: Saturday, 4:10 p.m. (MLB.TV)

  • WAS: Jake Irvin (1-4, 5.59 ERA, 1.46 WHIP)
  • ATL: Grant Holmes (3-1, 3.80 ERA, 1.27 WHIP)

Game 3: Sunday, 4:10 p.m. (MLB.TV)

  • WAS: Foster Griffin (5-2, 4.02 ERA, 1.18 WHIP)
  • ATL: Martin Perez (2-2, 2.85 ERA, 1.00 WHIP)

Bats to watch

Washington Nationals

  • SS CJ Abrams: 10 HRs, 42 RBIs, .297 BA/.924 OPS, 1.8 WAR
  • RF James Wood: 13 HRs, 34 RBIs, .254 BA/.913 OPS, 1.5 WAR
  • LF Daylen Lile: 7 HRs, 26 RBIs, .269 BA/.767 OPS, 1.1 WAR

Atlanta Braves

  • 1B Matt Olson: 14 HRs, 42 RBIs, .274 BA/.921 OPS, 2.4 WAR
  • C Drake Baldwin: 13 HRs, 38 RBIs, .303 BA/.931 OPS, 2.3 WAR
  • CF Michael Harris II: 11 HRs, 29 RBIs, .298 BA/.848 OPS, 1.7 WAR
  • 2B Ozzie Albies: 8 HRs, 27 RBIs, .276 BA/.772 OPS, 1.7 WAR

Chris Graham is the founder and editor of Augusta Free Press. A 1994 alum of the University of Virginia, Chris is the author and co-author of seven books, including Poverty of Imagination, a memoir published in 2019. For his commentaries on news, sports and politics, go to his YouTube page, TikTok, BlueSky, or subscribe to Substack or his Street Knowledge podcast. Email Chris at [email protected].

