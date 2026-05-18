Preview: Baltimore Orioles face the Tampa Bay Rays in midweek series

Chris Graham
Published date:

The Baltimore Orioles (21-26, 9 GB, AL East) face the Tampa Bay Rays (30-15, first place, AL East) in a three-game series that begins on Monday.

Schedule

Game 1: Monday, 6:40 p.m. (MASN)

  • BAL: Trevor Rogers (2-4, 5.77 ERA, 1.54 WHIP)
  • TBR: Shane McClanahan (4-2, 2.27 ERA, 0.98 WHIP)

Game 2: Tuesday, 6:40 p.m. (MASN)

  • BAL: Kyle Bradish (2-5, 4.21 ERA, 1.53 WHIP)
  • TBR: Griffin Jax (1-2, 3.91 ERA, 1.48 WHIP)

Game 3: Wednesday, 1:10 p.m. (MLB.TV, MASN)

  • BAL: Shane Baz (1-5, 5.26 ERA, 1.52 WHIP)
  • TBR: Jesse Scholtens (4-2, 3.06 ERA, 1.14 WHIP)

Bats to watch

Baltimore Orioles

  • LF Taylor Ward: 1 HR, 13 RBIs, .262 BA/.785 OPS, 1.3 WAR
  • C Adley Rutschman: 6 HRs, 24 RBIs, .268 BA/.823 OPS, 1.0 WAR
  • C Samuel Basallo: 6 HRs, 17 RBIs, .277 BA/.823 OPS, 1.0 WAR
  • 1B Pete Alonso: 8 HRs, 24 RBIs, .215 BA/.712 OPS, 1.0 WAR
  • SS Gunnar Henderson: 10 HRs, 24 RBIs, .214 BA/.692 OPS, 0.4 WAR

Tampa Bay Rays

  • C Yandy Diaz: 7 HRs, 27 RBIs, .295 BA/.833 OPS, 1.0 WAR
  • 1B Jonathan Aranda: 8 HRs, 34 RBIs, .270 BA/.835 OPS, 0.7 WAR
  • 3B Junior Caminero: 12 HRs, 23 RBIs, .256 BA/.830 OPS, 0.4 WAR

Chris Graham is the founder and editor of Augusta Free Press. A 1994 alum of the University of Virginia, Chris is the author and co-author of seven books, including Poverty of Imagination, a memoir published in 2019. For his commentaries on news, sports and politics, go to his YouTube page, TikTok, BlueSky, or subscribe to Substack or his Street Knowledge podcast. Email Chris at [email protected].

