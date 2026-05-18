The Baltimore Orioles (21-26, 9 GB, AL East) face the Tampa Bay Rays (30-15, first place, AL East) in a three-game series that begins on Monday.
Schedule
Game 1: Monday, 6:40 p.m. (MASN)
- BAL: Trevor Rogers (2-4, 5.77 ERA, 1.54 WHIP)
- TBR: Shane McClanahan (4-2, 2.27 ERA, 0.98 WHIP)
Game 2: Tuesday, 6:40 p.m. (MASN)
- BAL: Kyle Bradish (2-5, 4.21 ERA, 1.53 WHIP)
- TBR: Griffin Jax (1-2, 3.91 ERA, 1.48 WHIP)
Game 3: Wednesday, 1:10 p.m. (MLB.TV, MASN)
- BAL: Shane Baz (1-5, 5.26 ERA, 1.52 WHIP)
- TBR: Jesse Scholtens (4-2, 3.06 ERA, 1.14 WHIP)
Bats to watch
Baltimore Orioles
- LF Taylor Ward: 1 HR, 13 RBIs, .262 BA/.785 OPS, 1.3 WAR
- C Adley Rutschman: 6 HRs, 24 RBIs, .268 BA/.823 OPS, 1.0 WAR
- C Samuel Basallo: 6 HRs, 17 RBIs, .277 BA/.823 OPS, 1.0 WAR
- 1B Pete Alonso: 8 HRs, 24 RBIs, .215 BA/.712 OPS, 1.0 WAR
- SS Gunnar Henderson: 10 HRs, 24 RBIs, .214 BA/.692 OPS, 0.4 WAR
Tampa Bay Rays
- C Yandy Diaz: 7 HRs, 27 RBIs, .295 BA/.833 OPS, 1.0 WAR
- 1B Jonathan Aranda: 8 HRs, 34 RBIs, .270 BA/.835 OPS, 0.7 WAR
- 3B Junior Caminero: 12 HRs, 23 RBIs, .256 BA/.830 OPS, 0.4 WAR