The Washington Nationals (23-24, 9 GB, NL East) host the New York Mets (20-26, 11.5 GB, NL East) in a four-game series that begins on Monday.
Schedule
Game 1: Monday, 6:45 p.m. (MLB.TV)
- NYM: Christian Scott (0-0, 3.45 ERA, 1.40 WHIP)
- WAS: Jake Irvin (1-4, 5.91 ERA, 1.45 WHIP)
Game 2: Tuesday, 6:45 p.m. (MLB.TV)
- NYM: Nolan McLean (2-2, 2.92 ERA, 0.96 WHIP)
- WAS: Foster Griffin (4-2, 3.53 ERA, 1.14 WHIP)
Game 3: Wednesday, 6:45 p.m. (MLB.TV)
- NYM: TBA
- WAS: Zach Littell (2-4, 6.10 ERA, 1.50 WHIP)
Game 4: Thursday, 4:05 p.m. (MLB.TV)
- NYM: TBA
- WAS: Cade Cavalli (2-2, 4.05 ERA, 1.54 WHIP)
Bats to watch
New York Mets
- LF Juan Soto: 6 HRs, 14 RBIs, .281 BA/.867 OPS, 1.0 WAR
Washington Nationals
- SS CJ Abrams: 9 HRs, 38 RBIs, .298 BA/.918 OPS, 1.8 WAR
- RF James Wood: 12 HRs, 29 RBIs, .242 BA/.900 OPS, 1.5 WAR
- LF Daylen Lile: 7 HRs, 25 RBIs, .272 BA/.781 OPS, 1.0 WAR