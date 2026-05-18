Preview: Washington Nationals welcome New York Mets to the nation’s capital

Chris Graham
The Washington Nationals (23-24, 9 GB, NL East) host the New York Mets (20-26, 11.5 GB, NL East) in a four-game series that begins on Monday.

Schedule

Game 1: Monday, 6:45 p.m. (MLB.TV)

  • NYM: Christian Scott (0-0, 3.45 ERA, 1.40 WHIP)
  • WAS: Jake Irvin (1-4, 5.91 ERA, 1.45 WHIP)

Game 2: Tuesday, 6:45 p.m. (MLB.TV)

  • NYM: Nolan McLean (2-2, 2.92 ERA, 0.96 WHIP)
  • WAS: Foster Griffin (4-2, 3.53 ERA, 1.14 WHIP)

Game 3: Wednesday, 6:45 p.m. (MLB.TV)

  • NYM: TBA
  • WAS: Zach Littell (2-4, 6.10 ERA, 1.50 WHIP)

Game 4: Thursday, 4:05 p.m. (MLB.TV)

  • NYM: TBA
  • WAS: Cade Cavalli (2-2, 4.05 ERA, 1.54 WHIP)

Bats to watch

New York Mets

  • LF Juan Soto: 6 HRs, 14 RBIs, .281 BA/.867 OPS, 1.0 WAR

Washington Nationals

  • SS CJ Abrams: 9 HRs, 38 RBIs, .298 BA/.918 OPS, 1.8 WAR
  • RF James Wood: 12 HRs, 29 RBIs, .242 BA/.900 OPS, 1.5 WAR
  • LF Daylen Lile: 7 HRs, 25 RBIs, .272 BA/.781 OPS, 1.0 WAR

Chris Graham is the founder and editor of Augusta Free Press. A 1994 alum of the University of Virginia, Chris is the author and co-author of seven books, including Poverty of Imagination, a memoir published in 2019. For his commentaries on news, sports and politics, go to his YouTube page, TikTok, BlueSky, or subscribe to Substack or his Street Knowledge podcast. Email Chris at [email protected].

