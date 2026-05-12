The Washington Nationals (19-22, 9 GB, NL East) face the Cincinnati Reds (22-19, 5 GB, NL East) in a three-game series that begins on Tuesday.
Schedule
Game 1: Tuesday, 6:40 p.m. (MLB.TV)
- WAS: Miles Mikolas (1-3, 7.44 ERA, 1.53 WHIP)
- CIN: Brady Singer (2-2, 5.63 ERA, 1.64 WHIP)
Game 2: Wednesday, 6:40 p.m. (MLB.TV)
- WAS: Jake Irvin (1-4, 5.22 ERA, 1.36 WHIP)
- CIN: Nick Lodolo (0-1, 6.75 ERA, 1.13 WHIP)
Game 3: Thursday, 12:40 p.m. (MLB.TV)
- WAS: Foster Griffin (4-1, 2.12 ERA, 1.03 WHIP)
- CIN: Chase Burns (4-1, 2.11 ERA, 1.04 WHIP)
Bats to watch
Washington Nationals
- SS CJ Abrams: 9 HRs, 36 RBIs, .287 BA/.916 OPS, 1.7 WAR
- RF James Wood: 11 HRs, 28 RBIs, .244 BA/.917 OPS, 1.4 WAR
Cincinnati Reds
- SS Elly De La Cruz: 10 HRs, 29 RBIs, .288 BA/.875 OPS, 1.8 WAR
- 1B Sal Stewart: 10 HRs, 30 RBIs, .245 BA/.812 OPS, 0.8 WAR