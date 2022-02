ACC Bracket Watch: Movers and shakers after Saturday’s big games

Virginia and North Carolina got big road wins on Saturday, which, flip side, means Miami and Virginia Tech suffered big home losses.

Wake Forest got a win it needed at home against Notre Dame. Duke held serve against a depleted Florida State.

How does it all factor in to the ACC Bracket Watch?

Locks

Duke

Record: 23-4 (13-3 ACC)

SOS/OOC: 72/100

Quad 1: 5-1

Quad 2: 4-2

Quad 3: 7-1

Quad 4: 7-0

Road: 6-2

Neutral: 2-0

Avg. NET win: 136

Avg. NET loss: 65

BPI: 11

NET: 12

Sagarin: 7

KPI: 15

SOR: 10

KenPom: 9

Avg: 10.7

Next up: At Virginia (17-10, 11-6 ACC), which won at Duke, 69-68, on Feb. 7, on Wednesday (7 p.m.)

Should Be In

Notre Dame

Record: 19-8 (12-4 ACC)

SOS/OOC: 58/30

Quad 1: 2-8

Quad 2: 4-1

Quad 3: 7-1

Quad 4: 5-0

Road: 7-4

Neutral: 3-0

Avg. NET win: 155

Avg. NET loss: 52

BPI: 60

NET: 57

Sagarin: 60

KPI: 62

SOR: 30

KenPom: 58

Avg.: 54.5

Next up: At home vs. Syracuse (14-12, 8-7 ACC) on Wednesday (7 p.m.)

Wake Forest

Record: 21-7 (11-6 ACC)

SOS/OOC: 92/333

Quad 1: 1-4

Quad 2: 6-3

Quad 3: 5-0

Quad 4: 9-0

Road: 5-4

Neutral: 2-1

Avg. NET win: 167

Avg. NET loss: 54

BPI: 34

NET: 40

Sagarin: 43

KPI: 48

SOR: 31

KenPom: 32

Avg.: 38.0

Next up: At Clemson (12-14, 4-12 ACC) on Wednesday (8 p.m.)

North Carolina

Record: 19-8 (11-5 ACC)

SOS/OOC: 57/133

Quad 1: 2-7

Quad 2: 3-0

Quad 3: 8-0

Quad 4: 6-1

Road: 6-3

Neutral: 0-3

Avg. NET win: 142

Avg. NET loss: 46

BPI: 36

NET: 43

Sagarin: 31

KPI: 47

SOR: 28

KenPom: 43

Avg.: 38.0

Next up: Louisville (12-14, 6-10 ACC) on Monday (7 p.m.)

Miami

Record: 19-8 (11-5 ACC)

SOS/OOC: 64/130

Quad 1: 4-1

Quad 2: 5-4

Quad 3: 6-3

Quad 4: 4-0

Road: 7-2

Neutral: 2-2

Avg. NET win: 133

Avg. NET loss: 72

BPI: 71

NET: 65

Sagarin: 69

KPI: 33

SOR: 37

KenPom: 67

Avg.: 57.0

Next up: At Pitt (11-17, 6-11 ACC) on Tuesday (8 p.m.)

Work to Do

Virginia

Record: 17-10 (11-6 ACC)

SOS/OOC: 60/136

Quad 1: 3-5

Quad 2: 4-2

Quad 3: 3-3

Quad 4: 7-0

Road: 5-6

Neutral: 2-0

Avg. NET win: 156

Avg. NET loss: 78

BPI: 59

NET: 80

Sagarin: 59

KPI: 64

SOR: 63

KenPom: 74

Avg: 66.5

Next up: Duke (23-4, 13-3 ACC) on Wednesday (7 p.m.)

Virginia Tech

Record: 16-11 (8-8 ACC)

SOS/OOC: 80/128

Quad 1: 0-5

Quad 2: 5-4

Quad 3: 5-2

Quad 4: 6-0

Road: 5-5

Neutral: 1-2

Avg. NET win: 172

Avg. NET loss: 64

BPI: 23

NET: 41

Sagarin: 34

KPI: 84

SOR: 77

KenPom: 34

Avg.: 48.2

Next up: At Georgia Tech (11-15, 4-11 ACC) on Wednesday (9 p.m.)

Story by Chris Graham