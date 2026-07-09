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Updated: College Football Playoff confirms dates, sites for 2026-2031 postseasons

Chris Graham
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college football
Photo: © razihusin/stock.adobe.com

I’ve never particularly cared before about the announcements from the folks at the College Football Playoff about what they have going on, because UVA Football was never going to be part of those festivities.

Now that we’re playing big boy football, here we go.

The CFP announced its dates and sites for the 2028-2031 quarterfinals and semifinals, and I’m going to loop that news in with the already announced dates and sites for the 2026 and 2027 quarters, semis and championship games, just because.

2026-2027 

CFP Quarterfinals

  • Wednesday, Dec. 30: Fiesta Bowl
  • Friday, Jan. 1: Cotton Bowl, Peach Bowl, Rose Bowl

CFP Semifinals

  • Wednesday, Jan. 14: Orange Bowl
  • Thursday, Jan. 15: Sugar Bowl

CFP Championship Game

  • Sunday, Jan. 25: Allegiant Stadium, Las Vegas

2027-2028 

CFP Quarterfinals

  • Friday, Dec. 31: Sugar Bowl
  • Saturday, Jan. 1: Fiesta Bowl, Peach Bowl, Rose Bowl

CFP Semifinals

  • Thursday, Jan. 13: Orange Bowl
  • Friday, Jan. 14: Cotton Bowl

CFP Championship Game

  • Monday, Jan. 24: Caesars Superdome, New Orleans

2028-29 

CFP Quarterfinals

  • Saturday, Dec. 30: Orange Bowl
  • Monday, Jan. 1: Cotton Bowl, Rose Bowl, Sugar Bowl

CFP Semifinals

  • Thursday, Jan. 11: Fiesta Bowl
  • Friday, Jan. 12: Peach Bowl

CFP Championship Game

  • Monday, Jan. 22: Raymond James Stadium, Tampa Bay

2029-30 

CFP Quarterfinals

  • Tuesday, Jan. 1: Peach Bowl, Orange Bowl, Rose Bowl
  • Wednesday, Jan. 2: Vrbo Fiesta Bowl

CFP Semifinals

  • Thursday, Jan. 10: Sugar Bowl
  • Friday, Jan. 11: Cotton Bowl

CFP Championship Game

  • Monday, Jan. 21: Hard Rock Stadium, Miami

2030-31 

CFP Quarterfinals

  • Tuesday, Dec. 31: Peach Bowl
  • Wednesday, Jan. 1: Cotton Bowl, Fiesta Bowl, Rose Bowl

CFP Semifinals

  • Thursday, Jan. 9: Orange Bowl
  • Friday, Jan. 10: Sugar Bowl

CFP Championship Game

  • Monday, Jan. 20: Site TBA

2031-32 

CFP Quarterfinals

  • Wednesday, Dec. 31: Cotton Bowl
  • Thursday, Jan. 1: Orange Bowl, Rose Bowl, Sugar Bowl

CFP Semifinals

  • Thursday, Jan. 8: Fiesta Bowl
  • Friday, Jan. 9: Peach Bowl

CFP Championship Game

  • Monday, Jan. 19: Site TBA

Support AFP




Chris Graham

Chris Graham

Chris Graham is the founder and editor of Augusta Free Press. A 1994 alum of the University of Virginia, Chris is the author and co-author of seven books, including Poverty of Imagination, a memoir published in 2019. For his commentaries on news, sports and politics, go to his YouTube page, TikTok, BlueSky, or subscribe to Substack or his Street Knowledge podcast. Email Chris at [email protected].

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