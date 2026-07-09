I’ve never particularly cared before about the announcements from the folks at the College Football Playoff about what they have going on, because UVA Football was never going to be part of those festivities.
Now that we’re playing big boy football, here we go.
The CFP announced its dates and sites for the 2028-2031 quarterfinals and semifinals, and I’m going to loop that news in with the already announced dates and sites for the 2026 and 2027 quarters, semis and championship games, just because.
2026-2027
CFP Quarterfinals
- Wednesday, Dec. 30: Fiesta Bowl
- Friday, Jan. 1: Cotton Bowl, Peach Bowl, Rose Bowl
CFP Semifinals
- Wednesday, Jan. 14: Orange Bowl
- Thursday, Jan. 15: Sugar Bowl
CFP Championship Game
- Sunday, Jan. 25: Allegiant Stadium, Las Vegas
2027-2028
CFP Quarterfinals
- Friday, Dec. 31: Sugar Bowl
- Saturday, Jan. 1: Fiesta Bowl, Peach Bowl, Rose Bowl
CFP Semifinals
- Thursday, Jan. 13: Orange Bowl
- Friday, Jan. 14: Cotton Bowl
CFP Championship Game
- Monday, Jan. 24: Caesars Superdome, New Orleans
2028-29
CFP Quarterfinals
- Saturday, Dec. 30: Orange Bowl
- Monday, Jan. 1: Cotton Bowl, Rose Bowl, Sugar Bowl
CFP Semifinals
- Thursday, Jan. 11: Fiesta Bowl
- Friday, Jan. 12: Peach Bowl
CFP Championship Game
- Monday, Jan. 22: Raymond James Stadium, Tampa Bay
2029-30
CFP Quarterfinals
- Tuesday, Jan. 1: Peach Bowl, Orange Bowl, Rose Bowl
- Wednesday, Jan. 2: Vrbo Fiesta Bowl
CFP Semifinals
- Thursday, Jan. 10: Sugar Bowl
- Friday, Jan. 11: Cotton Bowl
CFP Championship Game
- Monday, Jan. 21: Hard Rock Stadium, Miami
2030-31
CFP Quarterfinals
- Tuesday, Dec. 31: Peach Bowl
- Wednesday, Jan. 1: Cotton Bowl, Fiesta Bowl, Rose Bowl
CFP Semifinals
- Thursday, Jan. 9: Orange Bowl
- Friday, Jan. 10: Sugar Bowl
CFP Championship Game
- Monday, Jan. 20: Site TBA
2031-32
CFP Quarterfinals
- Wednesday, Dec. 31: Cotton Bowl
- Thursday, Jan. 1: Orange Bowl, Rose Bowl, Sugar Bowl
CFP Semifinals
- Thursday, Jan. 8: Fiesta Bowl
- Friday, Jan. 9: Peach Bowl
CFP Championship Game
- Monday, Jan. 19: Site TBA