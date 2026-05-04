Series Preview: Washington Nationals host Minnesota Twins for three in midweek

The Washington Nationals (16-19, 9 GB, NL East) host the Minnesota Twins (15-20, 3 GB, AL Central) in a three-game midweek series that begins on Tuesday at Nats Park.

Schedule

Game 1: Tuesday, 6:45 p.m. ET (MASN)

  • MIN: Taj Bradley (3-1, 2.85 ERA, 1.22 WHIP)
  • WAS: Cade Cavalli (1-1, 3.82 ERA, 1.66 WHIP)

Game 2: Wednesday, 6:45 p.m. ET (MASN)

  • MIN: Bailey Ober (3-1, 3.55 ERA, 1.13 WHIP)
  • WAS: Miles Mikolas (0-3, 8.23 ERA, 1.72 WHIP)

Game 3: Thursday, 1:05 p.m. ET (MASN)

  • MIN: Simeon Woods-Richardson (0-5, 6.49 ERA, 1.76 WHIP)
  • WAS: Jake Irvin (1-4, 4.93 ERA, 1.30 WHIP)

Hitters to watch

Minnesota Twins

  • CF Byron Buxton: 10 HRs, 14 RBIs, .254 BA/.843 OPS, 1.1 WAR
  • LF Trevor Lamach: 1 HR, 9 RBIs, .280 BA/.833 OPS, 1.1 WAR
  • LF Austin Martin: 1 HR, 7 RBIs, .333 BA/.915 OPS, 1.0 WAR

Washington Nationals

  • SS CJ Abrams: 8 HRs, 27 RBIs, .297 BA/.939 OPS, 1.3 WAR
  • RF James Wood: 10 HRs, 24 RBIs, .231 BA/.891 OPS, 1.1 WAR
  • RF Joey Wiemer: 3 HRs, 8 RBIs, .310 BA/.946 OPS, 0.8 WAR

Chris Graham is the founder and editor of Augusta Free Press. A 1994 alum of the University of Virginia, Chris is the author and co-author of seven books, including Poverty of Imagination, a memoir published in 2019. For his commentaries on news, sports and politics, go to his YouTube page, TikTok, BlueSky, or subscribe to Substack or his Street Knowledge podcast. Email Chris at [email protected].

