The Washington Nationals (16-19, 9 GB, NL East) host the Minnesota Twins (15-20, 3 GB, AL Central) in a three-game midweek series that begins on Tuesday at Nats Park.
Schedule
Game 1: Tuesday, 6:45 p.m. ET (MASN)
- MIN: Taj Bradley (3-1, 2.85 ERA, 1.22 WHIP)
- WAS: Cade Cavalli (1-1, 3.82 ERA, 1.66 WHIP)
Game 2: Wednesday, 6:45 p.m. ET (MASN)
- MIN: Bailey Ober (3-1, 3.55 ERA, 1.13 WHIP)
- WAS: Miles Mikolas (0-3, 8.23 ERA, 1.72 WHIP)
Game 3: Thursday, 1:05 p.m. ET (MASN)
- MIN: Simeon Woods-Richardson (0-5, 6.49 ERA, 1.76 WHIP)
- WAS: Jake Irvin (1-4, 4.93 ERA, 1.30 WHIP)
Hitters to watch
Minnesota Twins
- CF Byron Buxton: 10 HRs, 14 RBIs, .254 BA/.843 OPS, 1.1 WAR
- LF Trevor Lamach: 1 HR, 9 RBIs, .280 BA/.833 OPS, 1.1 WAR
- LF Austin Martin: 1 HR, 7 RBIs, .333 BA/.915 OPS, 1.0 WAR
Washington Nationals
- SS CJ Abrams: 8 HRs, 27 RBIs, .297 BA/.939 OPS, 1.3 WAR
- RF James Wood: 10 HRs, 24 RBIs, .231 BA/.891 OPS, 1.1 WAR
- RF Joey Wiemer: 3 HRs, 8 RBIs, .310 BA/.946 OPS, 0.8 WAR