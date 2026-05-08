The Washington Nationals (18-20, 8 GB, NL East) face the Miami Marlins (17-21, 9 GB, NL East) in a three-game series that begins on Friday.

Schedule

Game 1: Friday, 7:10 p.m. (MLB.TV)

  • WAS: Foster Griffin (3-1, 2.27 ERA, 1.08 WHIP)
  • MIA: Robby Snelling: first start in 2026

Game 2: Saturday, 4:10 p.m. (MLB.TV)

  • WAS: Zack Littell (1-4, 7.24 ERA, 1.61 WHIP)
  • MIA: Janson Junk (2-3, 2.82 ERA, 1.04 WHIP)

Game 3: Sunday, 12:10 p.m. (MLB.TV)

  • WAS: Cade Cavalli (1-2, 4.15 ERA, 1.70 WHIP)
  • MIA: Sandy Alcantara (3-2, 4.01 ERA, 1.28 WHIP)

Bats to watch

Washington Nationals

  • SS CJ Abrams: 9 HRs, 33 RBIs, .290 BA/.933 OPS, 1.8 WAR
  • RF James Wood: 10 HRs, 27 RBIs, .243 BA/.908 OPS, 1.1 WAR
  • RF Joey Wiemer: 3 HRs, 8 RBIs, .310 BA/.946 OPS, 0.8 WAR

Miami Marlins

  • SS Otto Lopez: 4 HRs, 16 RBIs, .340 BA/.882 OPS, 1.8 WAR
  • C Liam Hicks: 9 HRs, 34 RBIs, .319 BA/.956 OPS, 1.7 WAR
  • 2B Xavier Edwards: 2 HRs, 12 RBIs, .328 BA/.870 OPS, 1.5 WAR

Chris Graham is the founder and editor of Augusta Free Press. A 1994 alum of the University of Virginia, Chris is the author and co-author of seven books, including Poverty of Imagination, a memoir published in 2019. For his commentaries on news, sports and politics, go to his YouTube page, TikTok, BlueSky, or subscribe to Substack or his Street Knowledge podcast. Email Chris at [email protected].

