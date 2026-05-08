Home Series Preview: Baltimore Orioles host the Athletics in Camden Yards
Baseball

Series Preview: Baltimore Orioles host the Athletics in Camden Yards

Chris Graham
Published date:
Updated:

The Baltimore Orioles (17-21, 9 GB, AL East) host the Athletics (19-18, first place, AL West) in a three-game series that begins on Friday.

Schedule

Game 1: Friday, 7:05 p.m. (MASN)

  • ATH: Jacob Lopez (2-2, 6.60 ERA, 1.90 WHIP)
  • BAL: Kyle Bradish (1-4, 5.93 ERA, 1.82 WHIP)

Game 2: Saturday, 4:05 p.m. (MASN)

  • ATH: Aaron Civale (3-1, 2.95 ERA, 1.34 WHIP)
  • BAL: Shane Baz (1-3, 4.99 ERA, 1.54 WHIP)

Game 3: Sunday, 1:35 p.m. (MASN)

  • ATH: Luis Severino (2-3, 4.15 ERA, 1.48 WHIP)
  • BAL: Chris Bassitt (2-2, 5.91 ERA, 1.91 WHIP)

Bats to watch

Athletics

  • C Shea Langeliers: 11 HRs, 20 RBIs, .338 BA/1.031 OPS, 2.0 WAR
  • 1B Nick Kurtz: 5 HRs, 18 RBIs, .252 BA/.818 OPS, 1.2 WAR
  • RF Carlos Cortes: 4 HRs, 14 RBIs, .373 BA/1.037 OPS, 1.0 WAR
  • CF Zack Gelof: 3 HRs, 10 RBIs, .269 BA/.828 OPS, 0.2 WAR

Baltimore Orioles

  • LF Taylor Ward: 1 HR, 12 RBIs, .278 BA/.828 OPS, 1.2 WAR
  • 1B Pete Alonso: 7 HRs, 21 RBIs, .225 BA/.773 OPS, 1.1 WAR
  • C Adley Rutschman: 4 HRs, 20 RBIs, .313 BA/.930 OPS, 0.9 WAR
  • SS Gunnar Henderson: 9 HRs, 20 RBIs, .201 BA/.681 OPS, 0.4 WAR

Support AFP




Chris Graham

Chris Graham

Chris Graham is the founder and editor of Augusta Free Press. A 1994 alum of the University of Virginia, Chris is the author and co-author of seven books, including Poverty of Imagination, a memoir published in 2019. For his commentaries on news, sports and politics, go to his YouTube page, TikTok, BlueSky, or subscribe to Substack or his Street Knowledge podcast. Email Chris at [email protected].

Spotlight

1 How many trans kids in Waynesboro school bathrooms are we talking about here?
2 Husband of Staunton Montessori School staffer on mold story: ‘You are absolute trash’
3 Surveillance without consent: How the Shenandoah Valley got wired without anyone asking
4 Jim Cornette shoots on former local wrestling promoter on his top-rated podcast
5 Analysis: Is the playoff window already closing for the Baltimore Orioles?

Latest News

uva baseball
Baseball

Series Preview: UVA Baseball hosts Cal in final home weekend of season

Chris Graham
washington nationals
Baseball

Series Preview: Washington Nationals battle Miami Marlins for second in the East

Chris Graham

The Washington Nationals (18-20, 8 GB, NL East) face the Miami Marlins (17-21, 9 GB, NL East) in a three-game series that begins on Friday.

two faces of ben cline
Politics, Virginia

The main beneficiary of the Supreme Court redistricting ruling: Ben Cline

Chris Graham

Ben Cline set up a well-funded entity he called Stop the Gerrymander to save his job in Congress, which pays him a mere $174,000 a year. Consider the money of the oligarchs that went toward the effort well spent.

police court law
Politics, Virginia

Two of the MAGA justices that overruled 1.6 million of us signed their own career death sentence

Chris Graham
virginia supreme court
Politics, Virginia

Four Virginia Supreme Court justices white out 1,604,276 ‘Yes’ votes

Chris Graham
nfl
Football

ODU Football alum Taylor Heinecke announces NFL retirement

Chris Graham
interstate 81 i-81
Virginia

More of those Interstate 81 ‘speed safety cameras’ going up, per State Police

Chris Graham
Copyright © 2026 Augusta Free Press LLC. All Rights Reserved.
DMCA.com Protection Status