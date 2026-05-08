The Baltimore Orioles (17-21, 9 GB, AL East) host the Athletics (19-18, first place, AL West) in a three-game series that begins on Friday.
Schedule
Game 1: Friday, 7:05 p.m. (MASN)
- ATH: Jacob Lopez (2-2, 6.60 ERA, 1.90 WHIP)
- BAL: Kyle Bradish (1-4, 5.93 ERA, 1.82 WHIP)
Game 2: Saturday, 4:05 p.m. (MASN)
- ATH: Aaron Civale (3-1, 2.95 ERA, 1.34 WHIP)
- BAL: Shane Baz (1-3, 4.99 ERA, 1.54 WHIP)
Game 3: Sunday, 1:35 p.m. (MASN)
- ATH: Luis Severino (2-3, 4.15 ERA, 1.48 WHIP)
- BAL: Chris Bassitt (2-2, 5.91 ERA, 1.91 WHIP)
Bats to watch
Athletics
- C Shea Langeliers: 11 HRs, 20 RBIs, .338 BA/1.031 OPS, 2.0 WAR
- 1B Nick Kurtz: 5 HRs, 18 RBIs, .252 BA/.818 OPS, 1.2 WAR
- RF Carlos Cortes: 4 HRs, 14 RBIs, .373 BA/1.037 OPS, 1.0 WAR
- CF Zack Gelof: 3 HRs, 10 RBIs, .269 BA/.828 OPS, 0.2 WAR
Baltimore Orioles
- LF Taylor Ward: 1 HR, 12 RBIs, .278 BA/.828 OPS, 1.2 WAR
- 1B Pete Alonso: 7 HRs, 21 RBIs, .225 BA/.773 OPS, 1.1 WAR
- C Adley Rutschman: 4 HRs, 20 RBIs, .313 BA/.930 OPS, 0.9 WAR
- SS Gunnar Henderson: 9 HRs, 20 RBIs, .201 BA/.681 OPS, 0.4 WAR