UVA Softball: Breakdown of the four-team Knoxville Regional field

UVA Softball (38-13 in 2026) is the #2 seed in the Knoxville Regional, which features #7 national seed Tennessee (42-10), Indiana (42-14) and Northern Kentucky (26-23).
Schedule
Friday, May 15
- Game 1: Tennessee vs. Northern Kentucky, 5:30 p.m. ET (SEC Network)
- Game 2: Virginia vs. Indiana, 8 p.m. ET (ESPN2)
Saturday, May 16
- Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2, TBD
- Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2, TBD
- Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3, TBD
Sunday, May 17
- Game 6: Winner Game 3. Vs Winner Game 5, TBD
- Game 7: If Necessary, TBD
Players to watch
Tennessee
- Sage Mardjetko: 12-2, 0.96 ERA/0.83 WHIP, 150Ks/36 BBs in 109.1 IP
- Erin Nuwer: 14-1, 1.09 ERA/0.76 WHIP, 81Ks/24BBs in 83.2 IP
- Karlyn Pickens: 13-7, 1.52 ERA/0.91 WHIP, 157Ks/52BBs in 115.2 IP
- Alannah Leach: 12 HRs, 23 RBIs, .330 BA/1.153 OPS
- Ella Dodge: 11 HRs, 46 RBIs, .315 BA/1.093 OPS
- Gabby Leach: 10 HRs, 35 RBIs, .295 BA/.966 OPS
- Emma Clarke: 10 HRs, 31 RBIs, .262 BA/.904 OPS
Virginia
- Courtney Layne: 12-4, 2.31 ERA/1.04 WHIP, 96Ks/22BBs in 103.0 IP
- Julia Cuozzo: 5-3, 2.59 ERA/1.29 WHIP, 52Ks/31 BBs in 51.1 IP
- Taylor Smith: 6-2, 2.82 ERA/1.32 WHIP, 73Ks/38BBs in 59.2 IP
- Eden Bigham: 14-4, 3.28 ERA/1.33 WHIP, 102Ks/49BBs in 106.2 IP
- Macee Eaton: 12 HRs, 61 RBIs, .443 BA/1.293 OPS
- Bella Cabral: 13 HRs, 47 RBIs, .376 BA/1.281 OPS
- Jade Hylton: 10 HRs, 31 RBIs, .359 BA/1.130 OPS
- Reagan Hickey: 10 HRs, 35 RBIs, .272 BA/.901 OPS
Indiana
- Aubree Hooks: 11-2, 2.36 ERA/1.23 WHIP, 33 Ks/25BBs in 83.0 IP
- Ella Troutt: 12-6, 2.80 ERA/1.15 WHIP, 57Ks/24BBs in 110.0 IP
- Taylor Hess: 10-3, 4.19 ERA/1.49 WHIP, 62Ks/29BBs in 81.1 IP
- Avery Parker: 19 HRs, 65 RBIs, .368 BA/1.355 OPS
- Aly VanBrandt: 15 HRs, 61 RBIs, .399BA/1.282 OPS
- Alex Cooper: 8 HRs, 48 RBIs, .368 BA/1.166 OPS
- Josie Bird: 13 HRs, 62 RBIs, .354 BA/1.099 OPS
Northern Kentucky
- Makaree Chapman: 8-11, 4.64 ERA/1.70 WHIP, 69Ks/76BBs in 129.2 IP
- Alicia Flores: 11-6, 4.82 ERA/1.46 WHIP, 57Ks/26BBs in 85.2 IP
- Abigail Byrd: 5-5, 5.94 ERA/2.08 WHIP, 36Ks/55BBs in 66.0 IP
- Brielle DiMemmo: 7 HRs, 33 RBIs, .318 BA/.953 OPS