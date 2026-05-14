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UVA Softball: Breakdown of the four-team Knoxville Regional field

Chris Graham
Published date:

UVA Softball (38-13 in 2026) is the #2 seed in the Knoxville Regional, which features #7 national seed Tennessee (42-10), Indiana (42-14) and Northern Kentucky (26-23).

Schedule

Friday, May 15

  • Game 1: Tennessee vs. Northern Kentucky, 5:30 p.m. ET (SEC Network)
  • Game 2: Virginia vs. Indiana, 8 p.m. ET (ESPN2)

Saturday, May 16

  • Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2, TBD
  • Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2, TBD
  • Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3, TBD

Sunday, May 17

  • Game 6: Winner Game 3. Vs Winner Game 5, TBD
  • Game 7: If Necessary, TBD

Players to watch

Tennessee

  • Sage Mardjetko: 12-2, 0.96 ERA/0.83 WHIP, 150Ks/36 BBs in 109.1 IP
  • Erin Nuwer: 14-1, 1.09 ERA/0.76 WHIP, 81Ks/24BBs in 83.2 IP
  • Karlyn Pickens: 13-7, 1.52 ERA/0.91 WHIP, 157Ks/52BBs in 115.2 IP
  • Alannah Leach: 12 HRs, 23 RBIs, .330 BA/1.153 OPS
  • Ella Dodge: 11 HRs, 46 RBIs, .315 BA/1.093 OPS
  • Gabby Leach: 10 HRs, 35 RBIs, .295 BA/.966 OPS
  • Emma Clarke: 10 HRs, 31 RBIs, .262 BA/.904 OPS

Virginia

  • Courtney Layne: 12-4, 2.31 ERA/1.04 WHIP, 96Ks/22BBs in 103.0 IP
  • Julia Cuozzo: 5-3, 2.59 ERA/1.29 WHIP, 52Ks/31 BBs in 51.1 IP
  • Taylor Smith: 6-2, 2.82 ERA/1.32 WHIP, 73Ks/38BBs in 59.2 IP
  • Eden Bigham: 14-4, 3.28 ERA/1.33 WHIP, 102Ks/49BBs in 106.2 IP
  • Macee Eaton: 12 HRs, 61 RBIs, .443 BA/1.293 OPS
  • Bella Cabral: 13 HRs, 47 RBIs, .376 BA/1.281 OPS
  • Jade Hylton: 10 HRs, 31 RBIs, .359 BA/1.130 OPS
  • Reagan Hickey: 10 HRs, 35 RBIs, .272 BA/.901 OPS

Indiana

  • Aubree Hooks: 11-2, 2.36 ERA/1.23 WHIP, 33 Ks/25BBs in 83.0 IP
  • Ella Troutt: 12-6, 2.80 ERA/1.15 WHIP, 57Ks/24BBs in 110.0 IP
  • Taylor Hess: 10-3, 4.19 ERA/1.49 WHIP, 62Ks/29BBs in 81.1 IP
  • Avery Parker: 19 HRs, 65 RBIs, .368 BA/1.355 OPS
  • Aly VanBrandt: 15 HRs, 61 RBIs, .399BA/1.282 OPS
  • Alex Cooper: 8 HRs, 48 RBIs, .368 BA/1.166 OPS
  • Josie Bird: 13 HRs, 62 RBIs, .354 BA/1.099 OPS

Northern Kentucky

  • Makaree Chapman: 8-11, 4.64 ERA/1.70 WHIP, 69Ks/76BBs in 129.2 IP
  • Alicia Flores: 11-6, 4.82 ERA/1.46 WHIP, 57Ks/26BBs in 85.2 IP
  • Abigail Byrd: 5-5, 5.94 ERA/2.08 WHIP, 36Ks/55BBs in 66.0 IP
  • Brielle DiMemmo: 7 HRs, 33 RBIs, .318 BA/.953 OPS

Support AFP




Chris Graham

Chris Graham

Chris Graham is the founder and editor of Augusta Free Press. A 1994 alum of the University of Virginia, Chris is the author and co-author of seven books, including Poverty of Imagination, a memoir published in 2019. For his commentaries on news, sports and politics, go to his YouTube page, TikTok, BlueSky, or subscribe to Substack or his Street Knowledge podcast. Email Chris at [email protected].

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