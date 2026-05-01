The Baltimore Orioles (15-16, 5 GB, AL East) are headed to the Bronx to face the New York Yankees (20-11, first place, AL East) for a four-game series at Yankee Stadium that begins on Friday.
Schedule
Game 1: Friday, 7:05 p.m. ET (MASN)
- BAL: TBA
- NYY: Will Warren (3-0, 2.59 ERA, 1.15 WHIP)
Game 2: Saturday, 1:35 p.m. ET (MASN)
- BAL: Kyle Bradish (1-3, 4.20 ERA, 1.73 WHIP)
- NYY: Ryan Weathers (1-2, 3.21 ERA, 1.22 WHIP)
Game 3: Sunday, 1:35 p.m. ET (MASN)
- BAL: Shane Baz (1-2, 4.50 ERA, 1.50 WHIP)
- NYY: Max Fried (4-1, 2.09 ERA, 0.80 WHIP)
Game 4: Monday, 7:05 p.m. ET (MASN)
- BAL: TBA
- NYY: Cam Schlittler (4-1, 1.51 ERA, 0.74 WHIP)
Bats to watch
Baltimore
- LF Taylor Ward: 1 HR, 11 RBIs, .304 BA/.881 OPS, 1.3 WAR
- C Adley Rutschman: 4 HRs, 17 RBIs, .356 BA/1.067 OPS, 0.9 WAR
- SS Gunnar Henderson: 9 HRs, 19 RBIs, .214 BA/.764 OPS, 0.9 WAR
New York Yankees
- RF Aaron Judge: 12 HRs, 20 RBIs, .252 BA/1.002 OPS, 1.7 WAR
- 1B Ben Rice: 10 HRs, 23 RBIs, .327 BA/1.157 OPS, 1.5 WAR
- SS Jose Caballero: 3 HRs, 11 RBIs, .267 BA/.713 OPS, 1.2 WAR
- LF Cody Bellinger: 3 HRs, 15 RBIs, .241 BA/.723 OPS, 1.2 WAR