The Baltimore Orioles (13-15, 5.5 GB, AL East) will host the Houston Astros (11-18, 4.5 GB, AL West) in a three-game series at Camden Yards beginning on Tuesday.
Schedule
Game 1: Tuesday, 6:35 p.m. (MASN)
- HOU: Kai-Wei Teng (1-1, 2.16 ERA, 0.90 WHIP)
- BAL: Shane Baz (0-2, 5.08 ERA, 1.55 WHIP)
Game 2: Wednesday, 6:35 p.m. (MASN)
- HOU: Peter Lambert (1-1, 3.27 ERA, 1.27 WHIP)
- BAL: Chris Bassitt (1-2, 6.75 ERA, 2.06 WHIP)
Game 3: Thursday, 12:35 p.m. (MASN)
- HOU: Lance McCullers (1-2, 6.75 ERA, 1.50 WHIP)
- BAL: Brandon Young (2-0, 2.53 ERA, 1.13 WHIP)
Hitters to watch
Houston
- LF Yordan Alvarez: 11 HRs, 26 RBIs, .358 BA/1.220 OPS, 1.9 WAR
- 1B Christian Walker: 7 HRs, 23 RBIs, .291 BA/.946 OPS, 1.2 WAR
- SS Carlos Correa: 2 HRs, 14 RBIs, .281 BA/.792 OPS, 1.1 WAR
Baltimore
- LF Taylor Ward: 1 HR, 11 RBIs, .312 BA/.883 OPS, 1.3 WAR
- C Adley Rutschman: 3 HRs, 11 RBIs, .333 BA/1.020 OPS, 0.5 WAR
- SS Gunnar Henderson: 9 HRs, 18 RBIs, .210 BA/.768 OPS, 0.5 WAR
- 1B Pete Alonso: 3 HRs, 10 RBIs, .196 BA/.637 OPS, 0.2 WAR