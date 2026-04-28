Series Preview: Baltimore Orioles welcome Houston Astros to Camden Yards

The Baltimore Orioles (13-15, 5.5 GB, AL East) will host the Houston Astros (11-18, 4.5 GB, AL West) in a three-game series at Camden Yards beginning on Tuesday.

Schedule

Game 1: Tuesday, 6:35 p.m. (MASN)

  • HOU: Kai-Wei Teng (1-1, 2.16 ERA, 0.90 WHIP)
  • BAL: Shane Baz (0-2, 5.08 ERA, 1.55 WHIP)

Game 2: Wednesday, 6:35 p.m. (MASN)

  • HOU: Peter Lambert (1-1, 3.27 ERA, 1.27 WHIP)
  • BAL: Chris Bassitt (1-2, 6.75 ERA, 2.06 WHIP)

Game 3: Thursday, 12:35 p.m. (MASN)

  • HOU: Lance McCullers (1-2, 6.75 ERA, 1.50 WHIP)
  • BAL: Brandon Young (2-0, 2.53 ERA, 1.13 WHIP)

Hitters to watch

Houston

  • LF Yordan Alvarez: 11 HRs, 26 RBIs, .358 BA/1.220 OPS, 1.9 WAR
  • 1B Christian Walker: 7 HRs, 23 RBIs, .291 BA/.946 OPS, 1.2 WAR
  • SS Carlos Correa: 2 HRs, 14 RBIs, .281 BA/.792 OPS, 1.1 WAR

Baltimore

  • LF Taylor Ward: 1 HR, 11 RBIs, .312 BA/.883 OPS, 1.3 WAR
  • C Adley Rutschman: 3 HRs, 11 RBIs, .333 BA/1.020 OPS, 0.5 WAR
  • SS Gunnar Henderson: 9 HRs, 18 RBIs, .210 BA/.768 OPS, 0.5 WAR
  • 1B Pete Alonso: 3 HRs, 10 RBIs, .196 BA/.637 OPS, 0.2 WAR

Chris Graham is the founder and editor of Augusta Free Press. A 1994 alum of the University of Virginia, Chris is the author and co-author of seven books, including Poverty of Imagination, a memoir published in 2019. For his commentaries on news, sports and politics, go to his YouTube page, TikTok, BlueSky, or subscribe to Substack or his Street Knowledge podcast. Email Chris at [email protected].

