ACC Power Poll: Jan. 21

Jerry Ratcliffe and Scott Ratcliffe from JerryRatcliffe.com and Chris Graham and Scott German from Augusta Free Press vote in this week’s ACC Basketball Power Poll. Will Duke supplant UVA atop the standings after Week 3 of ACC play?

ACC Basketball Power Poll: Jan. 21

Points: 15 points for first-place vote, 14 for second, etc.

1(t). Virginia(16-1, 4-1 ACC) 58 pts

1(t). Duke (15-2, 4-1 ACC) 58 pts

3. Louisville (13-5, 4-1 ACC) 48 pts

4(t). Virginia Tech (15-2, 4-1 ACC) 46 pts

4(t). North Carolina (14-4, 4-1 ACC) 46 pts

6. Syracuse (13-5, 4-1 ACC) 41 pts

7. NC State (15-3, 3-2 ACC) 39 pts

8. Florida State (13-5, 1-4 ACC) 31 pts

9. Pitt (12-6, 2-3 ACC) 28 pts

10. Clemson (11-6, 1-3 ACC) 20 pts

11(t). Georgia Tech (10-8, 2-3 ACC) 18 pts

11(t). Notre Dame (11-7, 1-4 ACC) 18 pts

13. Boston College (10-7, 1-4 ACC) 15 pts

14. Miami (9-8, 1-4 ACC) 8 pts

15. Wake Forest (8-9, 1-4 ACC) 6 pts

The Voters



Jerry Ratcliffe

1 Duke

2 Virginia

3 Louisville

4 Syracuse

5 North Carolina

6 Virginia Tech

7 NC State

8 Florida State

9 Pitt

10 Notre Dame

11 Georgia Tech

12 Boston College

13 Wake

14 Miami

Chris Graham

1 Virginia

2 Duke

3 Virginia Tech

4 Louisville

5 Syracuse

6 North Carolina

7 NC State

8 Pitt

9 Florida State

10 Clemson

11 Georgia Tech

12 Boston College

13 Notre Dame

14 Miami

Scott Ratcliffe

1. Duke

2. Virginia

3. North Carolina

4. Virginia Tech

5. NC State

6. Louisville

7. Syracuse

8. Florida State

9. Clemson

10. Pitt

11. Georgia Tech

12. Notre Dame

13. Boston College

14. Miami

